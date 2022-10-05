«أرامكو السعودية»: نتائج الربع الثالث والأرباح أول نوفمبر

جدة – البلاد

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها ستنشر النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الـثالث من العام الحالي قبل افتتاح السوق السعودي (تداول) يوم الثـلاثاء الأول من نوفمبر القادم.

وأشارت في بيان لها، إلى أن الـبث الإلكتروني القـادم سـيكون متزامناً مع إعلان نتائج الـسنة المالية لعام 2023، والمـتوقع الإعلان عنها في شهر مارس لعام 2023.

وسجلت ” أرامكو” رقمًا قياسيًا جديدًا في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019، حيث حققت صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي، بلغ 181.6 مليار ريال في الربع الثاني و329.7 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي 2022، مقابل 95.5 مليار ريال و176.9 مليار ريال ، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021.

وجاءت هذه الزيادة في هاتين الفترتين في المقام الأول نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول ، حيث بلغت توزيعات أرباح الربع الثاني 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار أمريكي).

وتهدف عملاق النفط السعودي إلى المحافظة على توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة، بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنتائج المالية الأساسية ، كما حافظت أرامكو السعودية على سجلّها القوي في موثوقية الإمدادات، حيث بلغت نسبة موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى 99.8% في الربع الثاني.

وتواصل الشركة إحراز التقدّم في برنامج توسعة شبكة الغاز بهدف زيادة الإنتاج، مع استمرار أعمال الإنشاءات والتصاميم الأولية لمعمل غاز الجافورة، وتبلغ طاقة المعالجة المقررة للمرفق 3.1 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام.

ومؤخرا حافظت الشركة على تفوقها عن أقرب منافسيها العالميين – شركة أبل – من حيث القيمة السوقية، بعد أن تخطت قيمتها السوقية 2.52 تريليون دولار، مقابل 2.38 تريليون دولار لصانع آيفون، بزيادة نحو 140 مليار دولار في القيمة السوقية.