1900 متطوعة يخدمن قاصدات المسجد النبوي

المدينة المنورة ـ البلاد

استقطبت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 1900 متطوعة خلال شهري محرم وصفر من العام الجاري؛ للمشاركة في تقديم الخدمات لقاصدات المسجد النبوي, بمشاركة 9 جهات لدعم العمل التطوّعي. وشملت الخدمات التي قدمها المتطوّعات 7796 ساعة تطوعية نفّذت على فترات مختلفة, وتوزيع وجبات الإفطار في المسجد النبوي، وتنظيم حركة الحشود والإرشاد المكاني بعدة لغات, وتقديم خدمات التنقل لكبيرات السن وذوات الإعاقة, بالإضافة إلى فرص العمل التطوّعي التخصصية.

وتشرف الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية على العمل التطوّعي في القسم النسائي بالمسجد النبوي من خلال الفرص التطوعية المتنوعة التي توفّرها المنصة الوطنية للعمل التطوعي في المجالات الخدمية والميدانية داخل المسجد النبوي وساحاته, وتشجيع ونشر ثقافة العمل التطوعي.