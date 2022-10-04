وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعقد منتدى عالم تجربة العميل

الرياض : البلاد

انطلق اليوم منتدى عالم تجربة العميل الذي يعقد بالتوافق مع اليوم العالمي لتجربة العميل، برعاية معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر.

ويأتي المنتدى بوصفه إحدى المبادرات المسهمة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الجهات الحكومية والخاصة من خلال تيسير رحلة العميل بشكلٍ يواكب تطلعاتهم، ويلبي رغباتهم, كما يتناول عدة محاور، منها: أبحاث وقياس تجربة العميل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة صوت العميل.

ويشارك فيه نخبة من المختصين والخبراء في مجال تجربة العميل، وعدد من الباحثين في وزارة الصحة، ورئيس جمعية تجربة العميل، والمدير العام لمركز أداء، والمدير العام لتجربة المريض.

ويعد مفهوم تحسين تجربة العميل أحد المفاهيم التي تتمركز حول الإنسان وأهميته، فضلًا عن إسهامه في تحقيق تطلعات ومستهدفات “رؤية المملكة 2030” في تعزيز جودة الأداء الحكومي، وجعل الإنسان أساس التغيير ومحوره.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد تبنت تطبيق ممارسات هذا المفهوم منذ عام 2019، حيث أنشأت وكالة متخصصة في تحسين تجارب عملائها، وتهدف من خلال عقدها لهذا المنتدى إلى مواكبة التغيرات العالمية في هذا المجال واستعراض تجربتها وتحدياتها في تطويره مع المشاركين في المنتدى من جهات وأفراد، بما يسهم في تطوير خدماتها المقدمة للعملاء وأدوات قياسها؛ لتواكب أفضل الممارسات العالمية.