مكتسبات وطموحات

انطلاقة جديدة لمدن المملكة على طريق الازدهار المستدام الذي يشهد الوطن معالمه بوتيرة متسارعة، هي بمقاييس تجارب الأمم، تعد (مفاجآت) في التنمية والانجاز الذي يضيف قيمة نوعية كبيرة لمفهوم التقدم ويغير حدود التنافسية التي أجادتها المملكة بقيادتها الرشيدة، حفظها الله، بما يليق ومكانة هذا الوطن على كافة الأصعدة، وهذه هي المعادلة الطموحة لمكتسبات بلادنا في المزيد من الرفعة.

إن تعزيز إمكانات المناطق والمدن وتنافسيتها في بناء مستقبل الوطن وترجمة أهداف رؤيته 2030 الطموحة، هو ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة واللوحة الكلية المشرقة للمملكة، ويتجسد ذلك في إعلان سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ، إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، والتي تهدف لإنشاء وتطوير وجهات محلية جاذبة متنوعة ، بإطلاق مشاريعها في 12 مدينة ، وهو هدف حاضر ضمن أهداف صندوق الاستثمارات العامة لدور الشركة وغيرها من مشاريع تسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في المدن ، مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها والرخاء الشامل للوطن الطموح.