الشباب وحيدا على القمة.. وملاحقوه يتعثرون

جدة – هلال سلمان

شهدت الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين تقلبات كبيرة في جدول الترتيب، وخرج منها فريق الشباب كأكبر المستفيدين بعد أن واصل مسلسل انتصاراته وتربع وحيدًا على القمة بالعلامة الكاملة (15 نقطة) مستغلًا تعثر منافسيه؛ حيث سقط الهلال حامل اللقب لأول مرة هذا الموسم، ورغم ذلك حافظ على الوصافة برصيد 12 نقطة، فيما تعادل النصر مع الاتحاد في الكلاسيكو، ليبقى (العميد) ثالثا ويتراجع (العالمي) للمركز الخامس بعد أن أزاحه منه فريق التعاون الذي هزم (الزعيم) على أرضه ووسط جماهيره وبعشرة لاعبين.

ريمونتادا تخلط الأوراق

حقق فريق الشباب عودة قوية (ريمونتادا) أمام الفيحاء الذي تقدم بهدف، ثم تلقى هدفين من البولندي كريتشوفياك افتتح بهما رصيده من الأهداف مع (الليوث) ليمنحه الصدارة وحيدًا.

أما التعاون فقدم مباراة رائعة أمام الهلال، الذي تأثر بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين، وفي مقدمتهم القائد سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني والكولومبي كوييار بداعي الإصابة، حيث فشل في الحفاظ على تقدمه وتلقى هدفين رفع بهما (السكري) رصيده إلى 11 نقطة واقتحم مربع الكبار، حيث لا يتفوق عليه الاتحاد سوى بفارق الأهداف.

وانضم التعاون إلى الشباب والاتحاد حيث لم يذق هذا الثلاثي طعم الخسارة في أول 5 جولات من الدوري، مسجلا بداية مثالية مع مدربه شاموسكا.

الشحن غيَّب متعة الكلاسيكو

ظهر واضحا تأثير الشحن النفسي على لاعبي النصر والاتحاد في مباراة الكلاسيكو التي لم ترتق لمستوى الطموحات، وشهدت بطاقتين حمراوين، وغابت عنها الفرص الحقيقية، لتصبح أول مباراة كلاسيكو سلبية في تاريخ لقاءات الفريقين بدوري المحترفين.

وتساوى ضمك مع النصر برصيد 10 نقاط لكل منهما بعد فوزه (2-0) على الطائي الذي تلقى الخسارة الثانية هذا الموسم وتراجع للمركز الثامن بـ 9 نقاط، متساويا مع الرائد الذي حقق فوزا ثمينا على العدالة بنتيجة (2-1).

وقفز الفتح من المركز الـ 11 إلى التاسع بعد فوزه الكبير على أبها بثلاثية نظيفة ليجمع 6 نقاط، وجاء الاتفاق عاشرا بـ 5 نقاط بعد تعادله مع الوحدة الـ 12 برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن الخليج الـ 11 الذي حقق فوزا مهما على الباطن متذيل الترتيب الذي لم يسجل أي هدف وتلقت شباكه 16 هدفا.

هدف تاريخي لزغبة

سجل الجزائري مصطفى زغبة حارس ضمك هدفا تاريخيا في دوري المحترفين بعد أن هز شباك الطائي بركلة من منطقته، قطعت ما يزيد عن 90 مترا لتستقر في شباك البرازيلي فيكتور براغا.

وانتشر فيديو الهدف على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية المحلية والعربية والعالمية.

وبات زغبة خامس حارس مرمى يسجل في دوري المحترفين بعد كل من: مبروك زايد حارس الاتحاد، والمصري عصام الحضري حارس التعاون، وعبدالله المعيوف حارس الهلال وجميعها من علامة الجزاء، في حين سجل مصطفى ملائكة حارس الفيصلي من رأسية مميزة هدفا قاتلا.

صيام الهدافين

بقي ترتيب صدارة الهدافين على حاله بعد أن فشل المهاجمون المتقدمون في السباق، في زيارة الشباك في هذه الجولة، فظل كارلوس جونيور مهاجم الشباب في القمة بـ 4 أهداف، يليه زميله جوانكا ولاعبا الهلال ماريغا وإيغالو ولكل منهم 3 أهداف.