«الحج» تشدد على ضرورة تجويد خدمات المعتمرين

مكة المكرمة ـ أحمد الأحمدي

شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزامًا تامًا بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، ويشمل هذا الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة وجودهم في مكة المكرمة، وأيضًا إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب.



وتتابع الوزارة مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها من خلال الجولات الرقابية الميدانية المستمرة، والرصد الآلي المُكثف، مُؤكدةً أنه تم توجيه الفرق الميدانية بالوزارة في مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي لرصد أي مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين بهدف تعزيز جودة الخدمات. يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة تقوم بتوظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة من الداخل والخارج، مما يترجم جهود المملكة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، كما أن الوزارة كانت ولا تزال في طليعة القطاعات التي وظفت التقنية في مختلف أعمالها وسط طموحاتها في مواصلة الإبداع والابتكار؛ انطلاقاً من قناعاتها الكبيرة بأهمية التقنية وبضرورتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار بالصورة المثلى؛ لتسابق الوزارة بذلك الزمن في تقديم خدماتها في إطار أهدافها الإستراتيجية وخططها المدروسة، وبتحديث مستمر لأعمالها ومشاريعها التقنية والرقي بمجال التعاملات الإلكترونية واستخدامها بشكل حقيقي وتقديم الخدمة الأفضل.

فضلا إلى المضي قدماً في تحقيق تطلعات رؤية 2030، في قطاع الحج والعمرة؛ بهدف رفع سقف المنافسة في تجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ وذلك انطلاقاً مما يتمتع به هذا القطاع من مزايا متفردة ومتنوعة تؤهله لاحتلال مكانة متميزة في الرؤية، إلى جانب كونه من القطاعات كثيفة العمالة التي لديها القدرة على توليد الوظائف.