إطلاق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 بإجمالي 300 ألف ريال

الرياض : البلاد

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 بقيمة إجمالية 300 ألف ريال، وتستهدف دور النشر المحلية والعربية والعالمية المشاركة في المعرض الذي بدأت فعالياته يوم الخميس 29 سبتمبر وتستمر حتى يوم السبت 8 أكتوبر المقبل بواجهة الرياض تحت شعار “فصول الثقافة”.

ويبلغ مجموع الجوائز 300 ألف ريال، موزعة على أكثر من فئة لتشمل: جائزة التميز بالنشر بقيمة 50 ألف ريال، وجائزة التميز بالنشر للأطفال وقيمتها 50 ألف ريال، وجائزة النشر المتميز بالترجمة 50 ألف ريال، بالإضافة إلى جائزة التميز بالنشر الرقمي للمنصات الرقمية وقدرها 50 ألف ريال، وجائزة التميز بالنشر للمحتوى السعودي 50 ألف ريال، وجائزة اختيار القراء وقدرها 50 ألف ريال، حيث سيعلن عن الفائزين في حفل تكريم يقام بالتزامن مع ختام المعرض يوم 8 أكتوبر .

وأتاحت الهيئة للجمهور والقراء، فرصة المشاركة في اختيار الفائز بجائزة اختيار القراء من خلال التصويت الذي يبدأ يوم 4 أكتوبر عبر تطبيق معرض الرياض الدولي للكتاب من خلال الرابط: لأجهزة IOS: https://apps.apple.com/us/app/riyadh-book-fair/id1644448441 , وأجهزة Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imaxem.riyadhbookfair

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الابتكار بقطاع النشر، ومواكبة التقنيات الجديدة للوصول إلى كل الشرائح المستهدفة لإصدارات الدور بطرق مبتكرة وذات طابع مستدام، حيث تسعى الهيئة من خلال الجائزة إلى أن يكون المعرض علامة فارقة في خارطة معارض الكتاب بالمنطقة، ووجهة محفزة بشكل دائم لكل دور النشر .