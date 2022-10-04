أمير الشرقية: إطلاق “داون تاون السعودية” استمرار للتطوير والتحديث

الدمام : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لشركة “داون تاون السعودية” التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة، وتشمل محافظتي الخبر والأحساء، تأتي ضمن المبادرات الكثيرة للتطوير والتحديث المستمر، الذي تعيشه هذه البلاد منذ عهد المؤسس – رحمه الله – حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

جاء ذلك خلال استضافة سموه لأهالي ومسؤولي الدوائر الحكومية بالمنطقة في “مجلس الاثنينية” الأسبوعي مساء أمس ومنسوبي مكتب عمل محافظة الخبر التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والجهات المشاركة في مبادرة لوحة وطن ٢ والمتطوعين من مواطنين وجاليات مقيمة.

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية خلال المجلس “إن مناسبة اليوم الوطني مناسبة غالية على قلب كل من يعيش على هذه الأرض المباركة من مواطنين ومقيمين، وفرصة لنتذكر أن ما نعيشه من تطور ونهضة وحضارة في شتى المجالات نتيجة لسنوات طويلة من التضحيات منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله -.

وأضاف سموه : يسعدنا أن نلتقي بالمشاركين في مبادرة لوحة وطن التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة ممثلًا في مكتب عمل الخبر بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين والجاليات المقيمة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين”، معرباً عن شكره لكل من شارك في المبادرة، وخاصة الجاليات المقيمة من مختلف الجنسيات، مشيراً سموه إلى أن مشاركة الجاليات في مبادرة “لوحة وطن 2” دليل على تكاتف وتآخي المواطن والمقيم للإسهام في المناسبات المجتمعية والأعمال التطوعية.

وألقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل كلمة أوضح فيها أن مبادرة “لوحة وطن 2” انطلقت من مكتب العمل بمحافظة الخبر للسنة الثانية على التوالي، وتضمنت تشكيلاً بشرياً للرقم ٩٢ بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ متطوع و٢٠ جهة حكومية و٧ جاليات مقيمة، ونفذت اللوحة على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع بالواجهة البحرية بالخبر، مشيرًا إلى أن تنفيذ المبادرة تم بالتنسيق مع عدد من الجهات المختلفة.

وفي ختام المجلس كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الجهات المشاركة في المبادرة.