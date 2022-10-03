5 غيابات عن برشلونة في مباراة إنتر ميلان

يغيب 5 لاعبين بارزين عن صفوف برشلونة الإسباني في مواجهته أمام إنتر ميلان الإيطالي سهرة غدٍ الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اليوم عن قائمة النادي الكاتالوني المسافرة إلى مدينة ميلانو لملاقاة إنتر ميلان في ملعب “جيوزيبي مياتزا”.

يصطدم برشلونة والإنتر في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، التي يحتل بايرن ميونيخ صدارتها بـ6 نقاط، مقابل 3 نقاط للإنتر والبارسا.

ويغيب عن برشلونة في مباراة إنتر ميلان، الهولنديان فرينكي دي يونغ وممفيس ديباي، والمدافعون خوليس كوندي وهيكتور بيليرين ورونالد أراوخو.

وتعتبر بطاقة الترشّح الثانية في المجموعة حائرة بين برشلونة وإنتر ميلان بالنظر إلى قوة بايرن ميونيخ واحتمالية صعوده متصدرًا عن المجموعة.

ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

1- بايرن ميونيخ 6 نقاط

2- بـرشـلـونـة 3 نقاط

3- إنـتر مـيـلان 3 نقاط

4- فكتوريا بلزن 0 نقاط