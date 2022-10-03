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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية طاجيكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       3 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

دوشنبيه : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، وذلك بمقر وزارة الخارجية الطاجيكية في العاصمة دوشنبيه.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وطاجيكستان وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد الرشيدان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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