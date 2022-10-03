وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية طاجيكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

دوشنبيه : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، وذلك بمقر وزارة الخارجية الطاجيكية في العاصمة دوشنبيه.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وطاجيكستان وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد الرشيدان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.