لأول مرة بالرياض.. معرض للطب البيطري والحيوانات الأليفة

الرياض: البلاد

احتفل اليوم بالرياض بافتتاح أول معرض من نوعه يقام في الرياض للطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي.

ويقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين2-4 أكتوبر برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (مركز وقاء)، وبتنظيم شركة “سيتي إيفنتس” الشركة الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

و أكد الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايفنتس عمار الزعيتر أن معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة هو الأول نوعه الذي يقام في السعودية ،وسوف يتم تنظيمه سنوياً نظراً لازدياد الطلب على مستلزمات الحيوانات الأليفة والتوقعات بنمو كبير لهذا السوق الذي تتنوع مجالات العمل فيه من استيراد أغذية ومستلزمات إلى العناية الطبية وأماكن المأوى وغير ذلك ما يشجع على الاستثمار في هذا السوق الواعد.

وأشار الزعيتر إلى أن المعرض يهدف إلى توعية القطاع الخاص بأهمية الاستثمار في مجال الطب البيطري ومستلزمات الحيوانات الأليفة، ويطمح أن يتحول لمنصة سنوية لتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي الخاص بالحيوانات الأليفة وتسليط الضوء على أهمية تربيتها ورعايتها ، وإطلاق مبـادرات اسـتثمارية صغيـرة ومتوسـطة فـي مجـال الاستثمار فـي الطـب البيطـري والحيوانـات الأليفة، وتنظيم لقاءات الشركات المصدرة والمستوردة للقاحات والأدوية البيطرية.