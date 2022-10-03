صيانة قواعد عبارات مجرى السيل بـ”فواز الجنوبي”

جدة ـ البلاد

شرعت أمانة محافظة جدة، في صب قواعد وجدران عبارات قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل) بحي الأمير فواز الجنوبي، وذلك ضمن الأعمال الإنشائية للمشروع، والذي يهدف إلى تحسين المداخل ورفع كفاءة الطرق.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن خططها لتحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 18 مليون ريال ومدة تنفيذ خلال 12 شهرا. وبينت أن المرحلة الحالية للمشروع شهدت الانتهاء من صب قاعدة وجدران العبارة الشرقية ويجري التحضير للبدء في أعمال تنفيذ السقف السطحي، ويتواصل العمل في العبارتين الغربيتين؛ حيث تم الانتهاء من صب القواعد تمهيدًا لاستكمال الأعمال الإنشائية.

يذكر أن المشروع سيتضمن إنشاء عبّارة على المدخل الرئيس بطريق المنذر بن حارثة (جوار بلدية الجنوب) بعدد 3 حارات في كل اتجاه، حيث ستساهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، وتخدم سكان أحياء (الأمير فواز – والأمير عبدالمجيد – والأجاويد – والسنابل – والهدى – إضافة إلى مشاريع الإسكان في ضاحية الميّار)، كذلك ستحقق تناسبًا مع التوسعة المستقبلية الجاري تنفيذها لطريق المنذر بن حارثة بكامل عرضه والذي سيبلغ 52 مترًا، إضافة إلى تنفيذ ثلاث عبّارات أخرى ستساهم في الربط وتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل)، وهي عبّارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والعبّارة الثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستساهم جميعها في تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.