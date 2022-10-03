زيت الجريب فروت والكزبرة لـ “علاج تورم القدمين”

يعد تورم القدمين من أصعب المشكلات التي تواجه العديد من الأشخاص رجالًا ونساءًا ،وتسبب آلاما عديدة، ربما تجعلهم يواجهون صعوبة في المشي والحركة.
قدم موقع “بولد سكاي” 3 طرق طبيعية تساعد فى علاج تورم القدمين بشكل فعال وآمن، من خلال استخدام عناصر طبيعية
زيت الجريب فروت العطري
لا يعرف الكثير من الأشخاص أن استخدام زيت الجريب فروت العطري الأساسي فى علاج تورم القدمين.
يحتوي هذا الزيت على خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في تقليل التورم والألم في القدمين، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التورم في القدمين أثناء الحمل.
أضف بضع قطرات من زيت الجريب فروت الأساسي في إناء مملوء بالماء الفاتر وانقع القدمين فيه من أجل علاج تورم القدمين.
بذور الكزبرة
تعد بذور الكزبرة من مدرات البول الممتازة التي يمكن أن تساعد في التخلص من السوائل الزائدة المتراكمة في قدميك وأضف 2-3 ملاعق صغيرة من بذور الكزبرة إلى كوب من الماء واغليها.
صفي المحلول واتركه ليبرد واشرب الماء مرتين في اليوم لـ علاج تورم القدمين.