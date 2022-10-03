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جمعية مكافحة السرطان تطلق حملة #واجهي_خوفك

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       3 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان ممثلة في مركز عبد اللطيف العبد اللطيف حملتها السنوية ضمن الشهر العالمي للتوعية عن سرطان الثدي وتحت شعار واجهي خوفك خلال شهر أكتوبر لعام2022م.

و تهدف الحملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر والتصدي لكافة الشائعات الخاطئة والمنتشرة ومحاولة تصحيحها، إضافة إلى التعريف بآلية الكشف الذاتي عن سرطان الثدي.

وتتضمن حملة واجهي خوفك إقامة معرض توعوي وتعريفي يتضمن ركن طبي للكشف المبكر وتقديم الاستشارات، بالإضافة إلى إقامة المحاضرات التثقيفية والأركان التوعوية بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص.

يذكر أن مركز عبد اللطيف العبد اللطيف مركز خيري يقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانًا لجميع السيدات، إضافة لخدمات التثقيف الصحي، ويؤكد على حرصه الدائم لتوعية المجتمع والإجابة على كافة الإستفسارات

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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