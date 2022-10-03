تعزيز التعاون الخليجي – الصيني

الرياض- البلاد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء, مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية لتحقيق المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها، إلى جانب آخر تطورات الأوضاع في المنطقة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وهنأ الأمين العام السفير بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية الصين الشعبية، مع تمنياته لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.