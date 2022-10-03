بحث تعزيز التعاون مع أوزباكستان.. الربيعة: 3 أشهر تأشيرة المعتمرين من أنحاء العالم

مكة المكرمة – البلاد

استقبل رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرزيوييف، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك في ختام زياره الرسمية التي استمرت يومين.

ونقل الوزير الربيعة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لفخامته، ولحكومته ولشعب جمهورية أوزباكستان، وتمنياتهما بدوام النماء والازدهار لبلاده في ظل الإصلاحات المستمرة التي تشهدها الجمهورية.

وصرح الوزير الربيعة أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم.

وشهدت الزيارة الرسمية عقد العديد من اللقاء مع عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خصوصًا بعد أتمتتة جميع الخدمات والبرامج، وتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة “نسك”، وإصدار تأشيرات الزيارة والعمرة بشكل سريع.