انطلاق مؤتمر تجربة المريض الثالث

الرياض ـ البلاد

تطلق “الصحة” اليوم مؤتمر تجربة المريض السنوي الثالث تحت عنوان إعادة تفعيل البيئة المناسبة لتجربة المستفيد تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

ويركز المؤتمر على عدة محاور منها إيجاد ثقافة تجربة المريض في الرعاية الصحية، ومستقبل تجربة المريض في الرعاية الصحية، وتجربة المريض من الرؤية إلى العمل، والتمريض وتجربة المريض، ومسرعات تحسين تجربة المريض والتحول الرقمي والابتكار، مستهدفًا العاملين في مجال تجربة المريض وكذلك جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمملكة للاستفادة من التجارب الماضية وانطلاقًا إلى الأمام في إعادة تفعيل البيئة المناسبة لتجربة المستفيد. وسيشارك في المؤتمر أكثر من 50 متحدثًا في محاضرات وورش عمل تشمل أبرز المتحدثيين الدوليين في مجال تجربة المريض، وعرض أكثر من 8 ملصقات علمية معتمدة، كما يقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب يشارك فيه عدد من الجهات المختصة بتقديم الخدمات للمستفيد في برنامج تجربة المستفيد.

إلى ذلك نفت وزارة الصحة، صحة ما يتردد حول أن أمراض القلب تصيب كبار السن فقط، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للقلب.

وأفادت الوزارة، بأن العادات الغذائية غير السليمة تُساهم في بدء تراكم الترسبات داخل الشرايين في مراحل مبكرة.

وأضافت أن تراكم الترسبات داخل الشرايين، قد يؤدّي إلى انسدادها والإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع الضغط.