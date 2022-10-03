أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية البر

المدينة المنورة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمدينة المنورة، اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي 2022م.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث صدرت موافقة المجلس على البدء بتشغيل حاضنة الجمعيات الناشئة ضمن حاضنة أعمال الجمعية، والتي تهدف لتوفير مقر للجمعيات الناشئة بغرض تمكين المستفيدين من البدء في نشاطاتهم، كما وافق المجلس على استثمار وتشغيل مبنى الجمعية بشارع أبي ذر الغفاري، بالإضافة إلى إطلاق الحملة التسويقية لجمع رأس مال صندوق الاستثمار الوقفي بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بهدف تعزيز موارد الجمعية وتحقيق الاستدامة المالية.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه سمو رئيس المجلس، بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير أعمال وبرامج الجمعية وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمستفيدين.

بدوره قدم الأمين العام لجمعية البر بالمدينة المنورة المهندس صالح بن عبدالعزيز جبلاوي، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس الإدارة على المتابعة الحثيثة والدعم غير المحدود لجميع أعمال وخدمات الجمعية.