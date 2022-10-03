أمانة جدة تصادر 520 كيلو من الأسماك الفاسدة

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة أسواق النفع العام حملة على محلات بيع الأسماك في حي “القوزين” بنطاق بلدية المليساء الفرعية أسفرت عن إغلاق 90 من المواقع المخالفة ومصادرة 520 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة.

وأوضح مدير إدارة أسواق النفع العام رائد المطيري أن الحملة تمت بمشاركة بلدية المليساء، والتي شملت رصد ومداهمة 90 موقعاً (مباني شعبية) تعرض أسماك مجهولة المصدر تظهر عليها علامات الفساد في ظروف بيئية سيئة، بالإضافة إلى تخزين الأسماك بصورة غير صحيحة، وعدم الاهتمام بنظافة أرضيات بعض المحال مشيراً إلى مصادرة 520 كيلو جرام من الأسماك منها 220 كيلو تم تسليمها للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها.