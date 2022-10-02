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ملك المغرب يهنئ ولي العهد برئاسته لمجلس الوزراء

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       2 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

هنأ جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً لسموه التوفيق في كامل مهامه السامية.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لسمو ولي العهد، عن عميق اعتزازه بما يربط بين قيادتي البلدين من وشائج الأخوة والصداقة المتينة، وبما يجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية من علاقات عريقة وقوية راسخة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل والتقدير المتبادل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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