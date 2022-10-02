“مسام” ينتزع 947 لغمًا حوثياً خلال أسبوع

الرياض : البلاد

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر سبتمبر 2022م من انتزاع 947 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 3 ألغام مضادة للأفراد و412 لغمًا مضادًا للدبابات، و515 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

ونزع فريق “مسام” 76 لغمًا مضادًا للدبابات و144 ذخيرة غير متفجرة و13 عبوة ناسفة في محافظة عدن، كما نُزع 14 لغمًا مضادًا للدبابات ولغم واحد مضاد للأفراد و17 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية حيس بمحافظة الحديدة، و 4 ألغام مضادة للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق 287 لغمًا مضادًا للدبابات و287 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية حريب، ولغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية رغوان.

وفي محافظة شبوة، تمكن فريق “مسام” من نزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة بمديرية عين، ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عسيلان.

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 3 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 9 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، و17 لغمًا مضادًا للدبابات و37 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر إلى 3.815 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” 360 ألفًا و573 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.