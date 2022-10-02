حسم مانشستر سيتي ديربي مانشستر بنصف دستة أهداف مقابل ثلاثة 6-3 السبت أمام الغريم مانشستر يونايتد بالجولة الـ9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف ديربي مانشستر احتكرها النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بتسجيله 3 مرات وتقديمه تمريرتين حاسمتين، ليفرض نفسه نجمًا للديربي.

مانشستر سيتي أنهى الشوط الأول لصالحه 4-0 حينما سجّل الجناح الإنجليزي فيل فودين في الدقيقتين 8 و4، ثم أضاف هالاند هدفين في الدقيقتين 34و37.

في بداية الشوط الثاني سجل مانشستر يونايتد هدفًا في الدقيقة 56 عن طريق الجناح البرازيلي أنتوني، ورد هالاند بالهدف الخامس والهاتريك في الدقيقة 64.

أهداف ديربي مانشستر توالت حينما مرر هالاند الهدف السادس إلى فودين في الدقيقة 73. لكن أنتوني مارسيال سجّل هدفين ليونايتد في الدقيقتين 84 و91.

بتسجيله 3 أهداف في ديربي مانشستر العريق، واصل هالاند تربعه على عرش هدّافي الدوري الإنجليزي بـ13 هدفًا من 8 مباريات، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

شاهد أهداف ديربي مانشستر 6-3