خبير طقس: في أكتوبر تختفي الثعابين والعقارب

الرياض ـ البلاد

قال خبير الطقس والمناخ خالد الزعاق، إن الليل والنهار يتساويان خلال شهر أكتوبر ، الذي بدأ يوم أمس ، لافتا إلى أن أكتوبر أحد الأشهر السبعة التي تتكون من ٣١ يومًا، مضيفًا أن أكتوبر مأخوذ من اللفظة اليونانية «أكتو»، وأضاف أن شهر أكتوبر يعرف في العراق وبلاد الشام بتشرين الأول وهي لفظة أرامية تعني السابق واللاحق.

وأوضح خالد الزعاق أنه في منتصف أكتوبر، يدخل موسم الوسم، وتعتدل الأجواء وتكثر الأمراض، أما في نهايته، تنتهي الرطوبة وتختفي العقارب والثعابين.

من جهته أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن شهر أكتوبر الذي بدأ السبت أول أيامه، له 5 مميزات مناخية، أبرزها: بدء الوسم وقصر النهار وزيادة الليل ، لافتا عبر – تويتر- أن من مميزاته المناخية ـ أنه من اشهر الخريف، وفي منتصفه بداية الوسم، وهو أفضل وأرق مواسم الأمطار في المملكة،كما أنه غزير المطر إذا قدر الله فيه هطول المطر،وتكون الأجواء فيه حارة نسبياً وسط النهار، معتدلة في أول الليل، مائلة للبرودة آخره، ويقصر النهار فيه ويطول الليل، ويمتد الظل.

وكان الحصيني قال أمس، إنه من يوم الإثنين المقبل تبدأ «الصرفة» وهى من نجوم سهيل، وسميت كذلك لانصراف الحر، حيث يكون الطقس حارًّا بشكل نسبي وسط النهار، أما في طرفي النهار فيكون مائلًا للحرارة أو معتدلًا، وتزداد البرودة مع مرور الأيام.

وأشار الحصيني إلى أن الوسم عندما يبدأ يكون من الناحية الشمالية الغربية للمملكة، ثم الغربية ثم الوسطى فالشرقية، وأنه متبق على حلول الشتاء حوالي شهرين، حيث يبدأ في 7 ديسمبر.