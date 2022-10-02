إصدار أكثر من 500 ألف تقرير تقييم عقاري وفني حتى نهاية الربع الثالث من 2022

جدة : البلاد

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إصدار 500 ألف تقرير تقييم عقاري وفني لمستفيدي برامج ومنتجات الدعم السكني حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي أعداد التقارير العقارية والفنية غطى الفترة من شهر مايو 2021 الذي شهد اعتماد التقييم، وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2022، لافتاً إلى أن خدمة التقييم الفني يُقدمها الصندوق من خلال 416 مهندس سعودي، فيما يتم التقييم العقاري بالتعاون مع أكثر من 53 شركة تقييم معتمدة، تضم أكثر من 800 معاين ميداني، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وبرنامج البناء المستدام.

وأشار إلى مساهمة الصندوق في رفع نسبة التملك للمستفيدين من خلال حوكمة وضبط عمليات الإجراءات التمويلية بداية من تقييم العقار حتى توقيع عقد التمويل ومتابعة مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي، بالإضافة لرفع جودة تقارير التقييم العقاري من خلال تطبيق معايير التقييم والتشريعات والتنظيميات الخاصة بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وعكسها على نموذج تقرير التقييم ما ساهم في الوصول إلى قيمة عادل.

يُذكر أن الصندوق العقاري سيشارك غداً الأثنين في أعمال مؤتمر التقييم الدولي 2022 الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2022م، برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان، وبالتعاون مع لجنة مؤتمر التقييم الدولي IVC، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.