الرياض بطلاً لممتاز براعم الريشة الطائرة والاتفاق وصيفا والقارة ثالثا

الدمام-حمودالزهراني
توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود فريق الرياض بكأس بطولة الدوري الممتاز للريشة الطائرة لفئة البراعم، وتسلم لاعبو الرياض عامر محمد وعلوش القحطاني محمد القحطاني ونواف التركي الميداليات الذهبية.
وحل الاتفاق ثانياً ومثله اللاعبون” بلال عاكف وريان المخيمر وسعود القحطاني وعبدالعزيز المقهوي ويزيد أدوه” بينما حقق القارة المركز الثالث ومثله اللاعبون أحمد المعيبد واحمد الشخص وحسين العلي ومحمد العلي ومحمد أيمن.
جاء ذلك في ختام الدوري الذي استضافته الصالة الرياضية باستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 62 لاعباً مثلوا 14 نادياً.