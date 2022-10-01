الرياضة

الرياض بطلاً لممتاز براعم الريشة الطائرة والاتفاق وصيفا والقارة ثالثا

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1444 هـ       1 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام-حمودالزهراني
توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود فريق الرياض بكأس بطولة الدوري الممتاز للريشة الطائرة لفئة البراعم، وتسلم لاعبو الرياض عامر محمد وعلوش القحطاني محمد القحطاني ونواف التركي الميداليات الذهبية.

وحل الاتفاق ثانياً ومثله اللاعبون” بلال عاكف وريان المخيمر وسعود القحطاني وعبدالعزيز المقهوي ويزيد أدوه” بينما حقق القارة المركز الثالث ومثله اللاعبون أحمد المعيبد واحمد الشخص وحسين العلي ومحمد العلي ومحمد أيمن.

جاء ذلك في ختام الدوري الذي استضافته الصالة الرياضية باستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 62 لاعباً مثلوا 14 نادياً.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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