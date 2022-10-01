إطلاق برنامج “قادة المستقبل المالي” لدعم تقدم القطاع المالي

الرياض : البلاد

أعلنت الأكاديمية المالية انطلاق أعمال الدفعة الأولى من برنامج “قادة المستقبل المالي”، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة لاستشراف المستقبل المالي، وإعداد وتطوير قادة المستقبل المالي في المملكة، بما يتواءم مع التوجهات المستقبلية وبرنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.

وأوضح المدير العام للأكاديمية المالية مانع آل خمسان أن إطلاق برنامج “قادة المستقبل المالي لتطوير القيادات في القطاع المالي السعودي” جاء تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي يتبناه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحت مظلة رؤية 2030، ويسهم في التطوير القيادي وإدارة المواهب، إضافة إلى تحسين المهارات وإعادة صقلها.

وأضاف أن البرنامج يستند في جوهره إلى ركائز إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية 2030 من خلال التمحور حول استشراف المستقبل، والتمكين من خلال تنمية وتطوير جيل قادة المستقبل المالي، والتعاون بالتفكير والابتكار الجماعي بالإضافة إلى قيادة التغيير، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها والارتقاء بمستواها وقدراتها الفنية والمهنية، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارات في منشآت القطاع المالي، فضلاً عن بناء معايير مهنية متخصصة للوظائف الأساسية في كل القطاع.

يذكر أن برنامج قادة المستقبل المالي يُعقد بالتعاون مع أربعة شركاء دوليين، وبمشاركة 17 خبيراً واستشارياً مالياً، وسيمتد على مدار 4 أشهر، حيث يستهدف المديرين القياديين والمرشحين لمناصب قيادية في القطاع المالي، ويهدف إلى تفعيل وتكثيف الرحلة المهنية للمديرين التنفيذيين في القطاع المالي من خلال إعدادهم لتحديات الغد والتنبؤ بمستقبل غير واضح المعالم، إضافة إلى التحوط للمخاطر على بيئة الأعمال، فضلاً عن تصور الوضع الأمثل لاستدامة المنظمة وازدهار أعمالها.

وصُمّم البرنامج بطرح منفرد وتنوع في أساليب وأدوات التدريب، وبنهاية هذا البرنامج سيكون لدى المشاركين المهارات والمعارف الضرورية لتحقيق رؤية تستهدف المستقبل من خلال قراءة متأنية له، وتعاون أصحاب المصلحة لتحقيقه من خلال عملية تحول منضبطة بقيادة واعية مقتدرة.