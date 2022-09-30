هجوم ضد نيمار لدعمه مرشح “اليمين المتطرّف”.. ما القصة؟

شنّ مواطنون حملة ضد لاعب كرة القدم نيمار دا سيلفا (30 عامًا) بعد إعلان دعمه لمرشح اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة البرازيلية، جاير بولسونارو.

وتعرض نيمار -نجم باريس سان جيرمان الفرنسي- إلى حملات هجومية في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ما استلزم اللاعب الرد ببيان رسمي مضاد.

وكان نيمار قد نشر عبر “تيك تيوك” الخاص به مقطع فيديو دعائي يدعم خلاله بولسونارو (67 عامًا) في انتخابات الرئاسة البرازيلية، داعيًا المواطنين لانتخابه.

بدوره شكر بولسونارو نيمار على دعمه وأعاد نشر الفيديو في حساباته الرسمية، وسط توقعّات بأن يؤثّر نيمار على أصوات الناخبين لشعبيته في البرازيل.

يمتلك نيمار 8 ملايين متابع في منصة “تيك توك” في حين أن لديه 52 مليون متابع في منصة “تويتر” بخلاف 180 مليون متابع في منصة “إنستغرام”.

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وبعد التعرض للحملات الهجومية من مواطنين برازيليين قُدّر عددهم بالآلاف -بحسب تقارير- كتب نيمار تغريدة مضادة عبر حسابه الرسمي في تويتر”..

“إنهم يتحدثون عن الديمقراطية وأشياء عديدة، لكن عندما يرون رأيًا مخالفًا لهم، فإن هؤلاء الذين يتحدثون عن الديمقراطية يهاجمون المخالف لهم”.

جاير بولسونارو ينشر فيديو نيمار الدعائي