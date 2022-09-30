باريس يؤمّن خدمات ميسي حتّى عمر الـ38!

ذكرت مصادر إعلامية اليوم الجمعة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضع خطة للإبقاء على خدمات لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي حتّى عمر 38.

ووفقًا لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يستعد لتمديد عقد ميسي لمدة موسمين على أن ينتهي تعاقده مع النادي صيف عام 2025.

ينقضي عقد ميسي الحالي مع النادي الباريسي صيف 2023 المقبل، في حين أنه وفد إلى عاصمة الأنوار صيف 2021 قادمًا من برشلونة الإسباني بالمجّان.

وأوضحت “كادينا سير” أن باريس سان جيرمان سيعرض راتبًا يوازي 30 مليون يورو سنويًا لمدة موسمين هما 2023-2024 و2024-2025 على ميسي.

في تلك الأثناء لا زالت محاولات برشلونة قائمة لاستعادة خدمات ميسي كما صرّح رئيس النادي خوان لابورتا و نائبه إدوارد روميو، في عديد المناسبات.

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ويخطط برشلونة لإعادة التعاقد مع ميسي (35 عامًا) في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

سجّل ميسي في الموسم الجاري مع النادي الباريسي 6 أهداف خلال 11 مباراة في كل البطولات، كما تمكّن من تقديم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

شاهد أهداف ميسي في موسم 2022-2023