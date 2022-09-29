وكالة الطاقة الذرية تنتخب المملكة عضوًا في مجلس المحافظين حتى عام 2024

فيينا : البلاد

انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال انعقاده هذا اليوم في فيينا المملكة العربية السعودية، بأغلبية الأصوات، لتصبح عضواً في مجلس محافظي الوكالة ضمن الدول الأعضاء في المجلس من مجموعتها الجغرافية – دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

ويعتبر مجلس محافظي الوكالة الذي يتكون من 35 عضواً أحد أهم أدوات اتخاذ القرارات في الوكالة، سيما فيما يتعلق ببعض القضايا الحساسة وعلى رأسها ملف الضمانات، والذي يعد مسؤولية الوكالة في التحقق من سلمية أنشطة الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار، كما يدرس البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدِّم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.

تجدر الإشارة إلي أن المملكة قد شغلت مقعدا فى مجلس المحافظين فى الفترة بين 2019 إلى 2021، ويأتى انتخاب المملكة مرة أخرى تأكيدا على ثقة المجتمع الدولى فى الدور الفعال والبناء للمملكة وسياستها المعتدلة الساعية لنشر السلام.