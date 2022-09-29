وزير الثقافة يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر موندياكلت بالمكسيك

مكسيكو سيتي : البلاد

رأس صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكلت 2022)، الذي انطلق في مدينة مكسيكو سيتي عاصمة الولايات المتحدة المكسيكية، ويستمر حتى يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022م.

وحضر سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يسعى إلى إعادة التأكيد على الالتزام العالمي تجاه التحديات المعاصرة التي تشهدها المجتمعات متعددة الثقافات، وبلورة رؤية استشرافية للسياسات الثقافية.

وكان سمو وزير الثقافة قد رأس المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية لمؤتمر السياسات الثقافية ممثلاً للمملكة، حيث ركزت المشاورات على 4 أهداف رئيسية تمثلت في: التعرف على التوجهات الوطنية والإقليمية للسياسات الثقافية لدى الدول، وتحديد وتحليل التحديات والفرص للسياسات الثقافية في جميع أنحاء المنطقة، ودعم إدراج الثقافة في أجندة التوجهات الإقليمية، وتحديد الأولويات التي يمكن أن تسهم في البيان الختامي للموندياكلت، وعقدت ست اجتماعات خلال الفترة من 20 ديسمبر 2021 إلى 25 يوليو 2022م، أثمرت عن مخرجات متفق عليها من الدول العربية.