الرياضة موسيماني: سنصنع التاريخ مع الأهلي

جدة- عائض الدهاس عبر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الجديد، عن سعادته بخوض تجربة جديدة مع الأهلي وقال: تلقيت العديد من العروض من عدد من الأندية حول العالم، ولكني فضلت مع فريق عملي خوض تحد لديه مشروع، وأكد أنه وطاقمه حريصون جدا على عودة النادي الأهلي لمكانه الطبيعي؛ لأنه أحد أكبر الأندية في السعودية، وأن مدينة جدة ستكون سعيدة جدا بعودة النادي الأهلي لمكانه الطبيعي، وهذا هو هدفنا الأساسي، وسنصنع التاريخ مع الأهلي ونحافظ على إرثنا. وواصل: دربت بعض الأنلكننا استطعنا إحداث التغيير اللازم، ونحن اخترنا المشروع الصحيح في الأهلي، كما أن هنالك أسباب لمجيئنا إلى آسيا، منها أننا أخذنا العلامة الكاملة في أفريقيا، وحان الوقت للتغيير والبحث عن تحدّ جديد، وعندما تمتلك لاعبين جيدين وفريقا كبيرا، فذلك له تأثير كبير، وورغم أن الأهلي خسر لاعبين كبارا، وفقد “60%-70%” من لاعبيه، لكن نستطيع إعادتهم وأحتاج مساعد مدرب سعوديا يعرف الفريق واللاعبين جيداً، ويجعلنا على اطّلاع بمعرفة العقلية؛ لأنه يجب عليك أن تحترم العادات والثقافة. نحتاج من يساعدنا في ذلك، وخلال المباريات المقبلة سنعلم إذا ما كنا نحتاج لاعبين معينين. وأردف: صعب أن تأتي بلاعبين من جنوب أفريقيا للشرق الأوسط، وأنا أستطيع القول أنني لدي خبرة في تدريب العرب، وأعرف الفرق في العقلية العربية، فكل منطقة لها طريقتها، والدوري السعودي قوي وكبير، ويوجد VAR في الدرجة الأولى.