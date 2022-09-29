مرحلة مهمة

الإنجازات الكبيرة والإصلاحات الواسعة التي شهدتها وتشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين ، حفظهما الله ، تعكس الرؤية الثاقبة في إطلاق كافة مقومات التطور وتعظيم قدرات الوطن واستثمار خيراته بمشاريع عملاقة واستراتيجيات طموحة وفضاء رحب ومحفز للابتكار.

فخلال أعوام قليلة ومنذ انطلاق رؤيتها 2030، أنجزت المملكة مراحل متقدمة من مستهدفاتها، في سباق مع الزمن ، بل أكثر من هدف تحقق في زمن قياسي قبل موعده بسنوات ، في جهد دؤوب ومتصل ، وإرادة فوق العادة يجسدها سمو ولي العهد ، في قيادته الملهمة لأهداف الرؤية والاستراتيجيات الشاملة لمختلف القطاعات.

ويأتي الأمر الملكي بأن يكون سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيسا لمجلس الوزراء ، تأكيدا لأهمية المرحلة والمسؤوليات العظيمة لسموه كقائد ملهم لأكبر وأهم مرحلة تطوير في مسيرة المملكة ، ونجاحاتها في استمرار ترسيخ التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل ، والنجاحات الكبيرة على الصعيد المحلي الدولي ، وها هي أصداء الترحيب والاهتمام الواسع على كافة الأصعدة برئاسة سموه لمجلس الوزراء تؤكد حكمة القيادة في استشراف المرحلة ، وتعزيز مكانة المملكة ودورها المؤثر.