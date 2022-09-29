“إنفاذ” يقيم 10 مزادات لبيع 97 عقارًا في مختلف مناطق المملكة

الرياض : البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 10 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 1 – 6 أكتوبر 2022م.

وتعرض المزادات، أكثر من 97 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد المصائف الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في مدينة الطائف، ومزاد الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 11 عقارًا في كل من منطقتي عسير وجازان، ومزاد درر الطائف الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمدينة الطائف، ومزاد النور الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا في منطقة الرياض.

كما سيتم عرض مزاد البركة الإلكتروني المكون من 18 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد لؤلؤة جدة الثالث الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمدينة جدة، ومزاد شمال المملكة الحضوري الذي يعرض 14 عقارا في منطقة حائل، ومزاد جُمان الحضوري الذي يعرض 18 عقاراً في منطقة الشرقية، ومزاد محافظة الدرعية الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في محافظة الدرعية، ومزاد الأفضل الثاني الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات في منطقة الرياض، كما يمكن الاطلاع على صفحة المزادات من خلال الرابط التالي: https://infath.sa/auctions .

يُذكر أن “إنفاذ” مركزٌ حكومي مستقل، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.