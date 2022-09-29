أمير المدينة المنورة يدشن مشاريع شركة المواساة للخدمات الطبية

المدينة المنورة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مشاريع شركة المواساة للخدمات الطبية في المنطقة، بحضور معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح.

وخلال حفل التدشين الذي أٌقيم بمقر المستشفى الجديد في مدينة المعرفة الاقتصادية، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مشاريع الشركة الطبية على مستوى منطقة المدينة المنورة، وشمل الحفل افتتاح مستشفى المواساة الرقمي السابع الذي أُنشئ على مساحة 55 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 200 سرير، خُصص منها 70 سريرًا لرعاية مرضى العناية المركزة، بالإضافة إلى تدشين مستشفى المواساة للرعاية الممتدة بسعة سريرية 100 سرير، ليصبح أول مركز للرعاية الممتدة في القطاع الخاص بالمدينة المنورة للرعاية طويلة الأجل وأمراض الشيخوخة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة ناصر بن سلطان السبيعي، عن شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته لحفل تدشين مشاريع شركة المواساة للخدمات الطبية، منوهًا بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية بالقطاع الصحي في المملكة، وأضاف خلال كلمته في الحفل، عن وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى المواساة بمدينة ينبع الصناعية بتكلفة إجمالية تقدر بـ500 مليون ريال على مساحة 40 ألف متر مربع، وبسعة سريرية تصل إلى 209 أسرّة ، ليكون بذلك إضافة نوعية لمستشفيات الشركة المنتشرة في مدن المملكة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية والمحلية.

حضر حفل التدشين، العضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية محمد بن سليمان السليم، ونائب العضو المنتدب خالد بن سليمان السليم، وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من مسؤوليها.

يُذكر أن شركة المواساة تعد شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية، تتداول في قطاع الرعاية الصحية برأس مال قدره مليار ريال، وتمتلك وتدير 7 مستشفيات في كل من: الدمام، الرياض، الخبر، المدينة المنورة، الجبيل الصناعية، والقطيف.