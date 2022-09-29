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أكثر من 16 ألف عقد سكني جديد للأفراد خلال شهر

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      29 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” نمواً جديداً في التمويل العقاري السكني للأفراد – المُقدَّم من المُموِّلين العقاريين من مصارف وشركات التمويل – خلال شهر أغسطس الماضي، إذْ بلغ 12,9 مليار ريال، مسجلاً نسبة نموٍّ تجاوزت 56% مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي سجل حجم تمويل قدره 7,3 مليارات ريال، حيث تم تسجيل 16,573 عقداً تمويلاً سكنياً جديداً، بنسبة نموٍّ تجاوزت 55% مقارنة بشهر يوليو الماضي الذي سجل 9,239 عقداً.

وبحسب النشرة فقد بلغت قيمة التمويل السكني المقدَّم للأفراد لشراء الفلل 8,7 مليارات ريال بنسبة 67% من إجمالي حجم التمويل، فيما بلغت قيمة التمويل لشراء الشقق السكنية 3,7 مليارات بنسبة 29%، وسجل التمويل العقاري لشراء الأراضي السكنية 489 مليون ريال بنسبة 4%، ويمكن الاطلاع على تقرير البنك المركزي السعودي عبر الرابط https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/MonthlyStatistics.aspx .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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