نائب رئيس مدينة الملك سلمان للطاقة: 10مليارات ريال استثمارات بمشروع «سبارك»

الرياض – البلاد

قال عمار الطف نائب رئيس مدينة الملك سلمان للطاقة، إن مشروع “سبارك” نجح في جذب نحو 40 مستثمراً محلياً وعالمياً بقيمة استثمارات تفوق 10 مليارات ريال، ويستهدف المشروع إنشاء نحو 350 مصنعاً في مدينة “سبارك”، ستوفر نحو 100 ألف وظيفة جديدة، وكذلك المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بـ 150 مليار دولار بحلول عام 2050.

وأوضح أن المشروع يتضمن 3 مراحل، تم الانتهاء من نحو 90 % من المرحلة الأولى ، مضيفا بأن المشاريع المستقبلية تتركز في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والمجال الرقمي والمواد اللامعدنية والصناعات المرتبطة بصناعة الكهرباء.

وأقيمت مدينة الملك سلمان للطاقة وفق رؤية متكاملة طموحة ، تهدف إلى أن تصبح بوابةً رائدةً في قطاع الطاقة الإقليمي، وتوفر طيفًا متكاملًا من الخدمات التي تدعم نمو الأعمال في المملكة، ضمن السعي إلى تحقيق طاقة نظيفة ومستدامة وتنويع الإيرادات، وفقًا لما جاء في رؤية المملكة 2030.

وتقع المدينة بين حاضرتي الدمام والأحساء، وسوف يتم تطويرها خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا. ويضم المشروع خمس مناطق محورية: المنطقة الصناعية، الميناء الجاف، منطقة الأعمال، منطقة التدريب، المنطقة السكنية والتجارية، كما تعد (سبارك) أيضًا المدينة الصناعية الأولى والوحيدة في العالم التي تحصل على شهادة الريادة (LEED) من الفئة الفضية في قطاع الطاقة والتصميم البيئي.