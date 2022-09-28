مقتل 22 جنديًّا في تحطم مروحيتين أوغنديتين

كينشاسا : البلاد

أعلن جيش الكونغو الديمقراطية عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصًا جراء تحطم طائرتي هليكوبتر عسكريتين أوغنديتين شرق البلاد.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الأوغندي: “الأمر يتعلق بطائرتي هليكوبتر. نتحدث عن 22 قتيلًا في الوقت الحالي” دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقال مصدر عسكري آخر في الكونغو: إن المروحية الأولى تحطمت يوم الاثنين فوق قرية بوجا في إقليم إيتوري بينما سقطت الثانية في منطقة كابارول الحدودية بين البلدين.

ونشرت أوغندا قوات في جارتها بوسط أفريقيا في ديسمبر للمساعدة في محاربة جماعة مسلحة تعرف باسم “القوات الديمقراطية المتحالفة”.