رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع

الرياض : البلاد

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته، خلال زيارته الخاصة للمملكة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

ونقل سمو وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار والسلام، فيما حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية سمو وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة حفظها الله.

وجرى خلال الاستقبال استعراض المجهودات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، وبحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الإغاثية الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق، منوهاً سموه بالروابط الأخوية العميقة، التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، وهي الأساس الذي تنطلق منه جميع مبادرات المملكة، ومواقفها تجاه هذا البلد العزيز.

وأكد سمو وزير الدفاع دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركته مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر , فيما حضر من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان مجلي، وعبدالرحمن أبو زرعة، وطارق صالح، وفرج البحسني.