تمويل سعودي لمشروع تنموي في السنغال

السنغال- البلاد

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال، اوليماتا سار، اتفاقية قرض تنموي ميسّر لتمويل مشروع الطريق الساحلي دكار – سانت لويس الجزء الأول دكار – تيفاوان، بقيمة تقدّر بـ (63) مليون دولار مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية، بحضور الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وذلك في مقر القصر الرئاسي في العاصمة السنغالية دكار.

وأشادت السيدة اوليماتا خلال مراسم توقيع الاتفاقية؛ بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، وتطوير قطاع النقل والمواصلات في جمهورية السنغال، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسهم في ربط المدن والقرى ببعضها، كما يشكّل ذلك أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، للإسهام في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن هذا المشروع سينعكس إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية السنغال، إذْ سيسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية. وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية ، قدّم الصندوق منذ عام 1978م (27 ) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل 25 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا للسنغال بقيمة تصل إلى حوالي (447) مليون دولار، فضلًا عن إدارة (4) منح مقدمة من حكومة المملكة بقيمة تتجاوز (19) مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية والصحة والإسكان والتنمية الحضرية والطاقة والتعليم والمياه والصرف الصحي، للإسهام في التنمية المستدامة بالسنغال.