تراخيص جديدة لنشاط توصيل الطلبات

الرياض – البلاد

في خطوة جديدة لتطوير خدمات تطبيقات توصيل الطلبات وتعزيز الجودة والتنافسية، دعت الهيئة العامة للنقل، المنشآت المسجلة في تطبيقات توصيل الطلبات، إلى المبادرة بإصدار ترخيص توجيه المركبات لنقل البضائع عبر بوابة نقل الإلكترونية.

وبينت أن تسجيل المنشآت وإصدار الترخيص سيمكّنها من ضمان مزاولة نشاط توصيل الطلبات في المملكة وفق متطلبات اللائحة المنظمة لنشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، الأمر الذي سيعزز من الحفاظ على استثماراتها القائمة واستمرارها ونموها، والإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية للأسطول لدى تلك المنشآت والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ستدعم مراحل التكامل بين الجهات المعنية، وتحقق أعلى معايير الأمان والسلامة في وسائل النقل المستخدمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه يجب على المنشآت مراعاة إصدار الترخيص قبل 28 ربيع الأول 1444هـ الموافق 24 أكتوبر 2022م.