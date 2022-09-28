بنزيمة “جاهز” لمواجهة أوساسونا

عاد كريم بنزيمة (34 عامًا) إلى التدريبات الجماعية لفريقه ريال مدريد الإسباني لأول مرة منذ إصابته في الـ6 من سبتمبر الحالي في دوري أبطال أوروبا.



وأصيب بنزيمة في فوز ريال مدريد 3-0 في ملعب سيلتيك الاسكتلندي بالجولة الأولى من مجموعات لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.



وأعلن ريال مدريد اليوم الأربعاء عن عودة بنزيمة إلى التدريبات الجماعية الاستعدادية للقاء أوساسونا يوم الأحد المقبل 2 أكتوبر في الدوري الإسباني.



ويستضيف ريال مدريد نظيره أوساسونا ضمن مباريات المرحلة الـ7 من الدوري الإسباني، في معقل النادي الملكي ملعب “سانتياغو برنابيو”.



يحتل ريال مدريد -حامل اللقب- صدارة النسخة الحالية من الدوري الإسباني بواقع 18 نقطة بالعلامة الكاملة، يليه برشلونة الذي جمع 16 نقطة.