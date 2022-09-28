الرياضة أمير حائل يستقبل رئيس نادي الطائي

حائل- خالد الحامد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالامارة رئيس نادي الطائي تركي عبدالمحسن الضبعان وأعضاء مجلس إدارته. واطلع سموه خلال الاستقبال على عرضٍ لمشروع تطوير منشأة النادي الحديثة والبيئة المحيطة بها تماشياً مع أهداف “رؤية المملكة 2030” وبرامج جودة الحياة، مشيداً بجهود أندية المنطقة والقائمين عليها، مؤكداً حرصه على تفوقها واستمرار النتائج المتميزة لها، والحرص على أداء أندية المنطقة لدورها في خدمة المجتمع والإسهام في تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030”. من جهته، عبر الضبعان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على متابعته الدائمة والمستمرة للنادي وشؤونه، وحرصه على الارتقاء بالرياضة والرياضيين في المنطقة.