“أدبي الجوف” ينظم محاضرات وبرامج ومسابقات بمناسبة اليوم الوطني 92

الجوف : البلاد

برعاية أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي عدداً من البرامج والأنشطة والمسابقات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92.

وقدم عالم الآثار الدكتور خليل المعيقل محاضرة بعنوان “الوطن.. أثر وآثار”، مساء يوم الخميس 22/9/2022م، في مقهى تعاليل بسكاكا.

وقال إن اليوم الوطني هو مناسبة للتذكير بأهمية المحافظة على مكتسبات الوطن، وما نعيشه من أمن وأمان ورغد عيش.

ولفت إلى أهمية الوطن وموقعه القيادي المهم والمؤثر على مستوى العالم، مشيراً إلى العمق الحضاري العميق الذي تمتلكه المملكة العربية السعودية، وإلى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة في المحافظة على الكنوز والمواقع الأثرية التي تزخر بها.

كما نظم النادي أمسية شعرية قدمها الشاعر سعود اليوسف وأدارها الإعلامي علي العطشان، يوم السبت 24/9/2022م، في مسرح إدارة التعليم بمحافظة القريات، وقدم الشاعر اليوسف قصائد وطنية تفتخر بمنجزات ومكانة الوطن الغالي.

وفي يوم الأحد 25/9/2022م، نظم النادي احتفالية “براعم الوطن” في المركز الثقافي بسكاكا، حيث قدم الأطفال قصائد وطنية، وشاركوا بمسابقات خصص لها جوائز.

ونظم النادي محاضرة “وطن يسمو بقيادة رشيدة ورؤية ثاقبة” قدمها الدكتور هزاع الفويهي وأدارها زيد الرويلي يوم الاثنين 26/9/2022م في مركز المؤتمرات بدومة الجندل.

واستعرض الفويهي خطوات تنفيذ رؤية الوطن المباركة 2030م وما تهدف إليه من تعزيز مكانة ودور المملكة العربية السعودية محلياً ودولياً.

كما نظم النادي محاضرة “اليوم الوطني مسيرة إنجاز وعطاء ومجد” قدمها الدكتور نواف السالم وأدارها الإعلامي فهد الشراري يوم الثلاثاء 27/9/2022م في صالة بلدية طبرجل.

واستعرض السالم الإنجازات والمؤشرات العالية التي تحققها المملكة العربية السعودية بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

كما شارك النادي بتوزيع أوشحة تحمل شعار اليوم الوطني في الأماكن العامة، كما خصص النادي مسابقة قيمة جوائزها 30 ألف ريال في الشعر والقصة القصيرة للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

إلى ذلك، قدم رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على رعايته لبرامج وأنشطة النادي، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تأتي ضمن برنامج النادي للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.