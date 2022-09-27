85 دولاراً لعقود “برنت”

سنغافورة – وكالات

شهدت أسعار النفط تراجعا طفيفا في تعاملات الاثنين، بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر ، متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى معدلات ركود.

وصعد مؤشر الدولار أمس إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت دون 85 دولارا للمرة الأولى منذ يناير الماضي، قبل أن تعود للتماسك وتقلص خسائرها إلى 43 سنتا أو 0.5% إلى 85.72 دولار للبرميل، فيما بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.38 دولار للبرميل.

ومع انخفاض الأسعار سيتحول الاهتمام إلى ما ستقرره مجموعة “أوبك بلس”، خلال اجتماعها في الخامس من الشهر القادم أكتوبر ، بعد الاتفاق على خفض قليل للإنتاج في اجتماعها الأخير ، حيث يرى خبراء أن تراجع الأسعار قد يؤدي إلى تدخل المجموعة مرة أخرى لدعم استقرار الأسواق وتوازن العرض والطلب.