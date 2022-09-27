الإقتصاد

85 دولاراً لعقود “برنت”

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      27 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

سنغافورة – وكالات

شهدت أسعار النفط تراجعا طفيفا في تعاملات الاثنين، بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر ، متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى معدلات ركود.

وصعد مؤشر الدولار أمس إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت دون 85 دولارا للمرة الأولى منذ يناير الماضي، قبل أن تعود للتماسك وتقلص خسائرها إلى 43 سنتا أو 0.5% إلى 85.72 دولار للبرميل، فيما بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.38 دولار للبرميل.

ومع انخفاض الأسعار سيتحول الاهتمام إلى ما ستقرره مجموعة “أوبك بلس”، خلال اجتماعها في الخامس من الشهر القادم أكتوبر ، بعد الاتفاق على خفض قليل للإنتاج في اجتماعها الأخير ، حيث يرى خبراء أن تراجع الأسعار قد يؤدي إلى تدخل المجموعة مرة أخرى لدعم استقرار الأسواق وتوازن العرض والطلب.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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