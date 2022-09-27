4.1 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة

جدة – البلاد

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 115 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر أغسطس الماضي، بحجم استثمارات بلغ 4.1 مليار ريال.

واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 85.22 % تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 11.30 %.

وسجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 79.13 %، تليها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 13.04 % ومن ثم المنشآت الأجنبية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس بلغ 646 ترخيصا فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية الشهر نفسه 10707 مصانع بحجم استثمارات 1.379 تريليون ريال.

وكان تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية ، قد أوضح مؤخرا أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يوليو الماضي بلغ 973 مليون ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.67%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.33%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.33%، تليها المنشآت الأجنبية بـ 20%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 6.67%.

وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 5 مناطق إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ 15 ترخيصًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 7 تراخيص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 6 تراخيص، فيما سجلت منطقة القصيم والمدينة المنورة ترخيصًا واحدًا لكل منهما.

وتصدر الوزارة عبر المركز الوطني أهم المؤشرات الصناعية التي توضِّح طبيعة حركة النشاط الصناعي الشهرية في المملكة.