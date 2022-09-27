سلطنة عُمان تُحقّق إنجازًا عالميًّا بالقضاء على انتقال “الإيدز” من الأم إلى الطفل

البلاد : متابعات

حصلت سلطنة عُمان على شهادة الاعتراف الدولية بالقضاء على انتقال فيروس مرض نقص المناعة البشري (الإيدز) ومرض الزهري من الأم إلى الطفل، من منظمة الصحة العالمية لتكون أول دولة من دول إقليم شرق المتوسط تحصل على هذه الشهادة العالمية المرموقة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء ، تُحقق السلطنة بحصولها على هذا الاعتراف هدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة العالمية 2022-2030 الرامي إلى تحقيق القضاء على فيروس مرض نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل في 50 دولة على الأقل بحلول عام 2025، و100 دولة بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم شهادة الاعتراف الدولية في حفل رسمي يُقام غدًا الأربعاء بحضور رفيع المستوى من خبراء محليين ودوليين تحت رعاية الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.

وجاء حصول سلطنة عُمان على هذا الإنجاز لعدة عوامل، منها دمج مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم الرعاية للأم والطفل في جميع محافظات سلطنة عُمان، إضافة إلى وجود شبكة مختبرات تقوم بإجراء فحوصات عالية الجودة ووجود أنظمة محدثة حول علاج الإيدز في سلطنة عمان ووجود نظام إلكتروني في جميع المؤسسات الصحية سواء التابعة أو غير التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية الخاصة.

وبدأ مشروع القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل في السلطنة بقرار وزاري في تموز/ يوليو 2020 بتشكيل لجنة وطنية تقوم بالعمل على مراجعة وتحسين السياسات لمشروع القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل.

وستواصل وزارة الصحة العمل بتوصيات اللجنة الاستشارية للمصادقة العالمية (GVAC) للحفاظ على قضاء السلطنة على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، والتي ستراجعها اللجنة (GVAC) في آذار/ مارس 2025.

كما ستعمل وزارة الصحة على تسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة فيروس مرض نقص المناعة البشرية العدوى المنقولة جنسيًّا، بما في ذلك زيادة الوعي بين العاملين الصحيين وعامة السكان في سلطنة عُمان.