المملكة تتصدر دول مجموعة العشرين في معدل تدفق الزوّار من الخارج

بالي : البلاد

تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022م، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، التي أعلن عنها خلال اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين لعام 2022 الذي انعقد برئاسة إندونيسيا، وشارك فيه وزراء من مختلف أنحاء العالم تحت شعار “معًا نتعافى بشكلٍ أقوى”.

ورفع معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب التهنئة والتبريك إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على هذا الإنجاز المهم ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وسعيها الحثيث لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، كما أنه يؤكد سياسة القيادة الحكيمة في تمكين الاقتصاد الوطني ورفع إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، فقد حققت المملكة نتائج غير عادية في تدفق السياح الدوليين الوافدين بمعدلٍ تجاوز 121 %، في الفترة من يناير وحتى يوليو 2022، وأشار تقرير المنظمة إلى أن معدل الإنفاق السياحي في المملكة فاق بكثير مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح معالي الوزير أحمد الخطيب أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية يعد الأسرع نموًا في العالم، حيث سجل معدل نموٍ بلغ 14 %، مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وهو يشهد حالياً تعافيا سريعا من تبعات الجائحة، خاصة مع رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد تراجع معدل الإصابات بالفيروس إلى مستويات متدنية، نتيجة تكاتف الجهات المعنية، والوعي العالي لدى المجتمع السعودي.