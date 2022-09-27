«التحلية» تعزز استخدامات الطاقة المتجددة

الرياض- البلاد

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن تنفيذ مشروع نُظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) ومنها أجزاء على المسطحات المائية، وبطاقة توليد تعادل (110) ميقا وات، الذي يهدف إلى تعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة في صناعة التحلية وخفض استهلاك الطاقة المستخدمة من الشبكة إلى أقل من 2.16 كيلو وات للمتر المكعب، وبما يزيد عن 20% من معدل استهلاك الطاقة التصميمي الذي يبلغ معدل 2.7 كيلو وات في الساعة للمتر الكعب لمنظومة تحلية المياه التي يجري إنشاؤها في الجبيل بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون متر مكعب يومياً كأكبر محطة في العالم بتقنية التناضح العكسي، والأقل في استهلاك الطاقة الكهربائية بين المحطات ذات سعات الإنتاج الكبيرة.

ويُعد المشروع جزءاً من عدة مشاريع تعمل عليها المؤسسة بهدف توفير (300) مليون وحدة قياسية حرارية من استهلاك الغاز الطبيعي، علاوةً على إزاحة الوقود السائل ليصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بنهاية العام 2024، ستسهم في خفض التكاليف التشغيليه وتحقيق أعلى المعايير البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 34 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع المعايير البيئية ووفق مبادرة السعودية الخضراء.

الجدير بالذكر أن “التحلية” لديها محطات متنقلة من تصميمها وتصنيعها وتعتمد على الطاقة الشمسية لا يتجاوز استهلاكها (2.27) كيلو وات للمتر المكعب محققة رقماً عالمياً جديداً لهذه الفئة، وتهدف “التحلية” ضمن جهودها الحالية إلى خفض تكلفة استهلاك الطاقة في هذه المحطات المتنقلة والوصول إلى (2.0)كيلو وات.