ورشة لتعزيز خدمة المستفيد

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

عقدت مؤسسة “جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز” أمس , أولى الورش التخصصية للجهات الحكومية المشاركة في الدورة السابعة للجائزة هذا العام, بهدف تمكينها من المشاركة في فروع الجائزة بطريقة علمية فاعلة.

وتناولت ورشة العمل التي تستضيفها الجامعة الإسلامية وتستمر لثلاثة أيام, التعريف بمعايير الفرع الأول “التميز في خدمة المستفيد” حيث يركز هذا الفرع على مدى قيام الجهات الحكومية بتصميم وإدارة وتطوير عمليات تقديم الخدمات للمستفيدين من الأفراد ومؤسسات الأعمال.

كما استعرضت الورشة المنهجيات المستخدمة في التحكيم, ونماذج تحليل المصطلحات ومفاهيمها, إضافة إلى المفاضلة بين الشواهد ذات التأثير الأعلى لتطبيق المعايير في الجهة, وآلية استخدام التطبيق الإلكتروني لمؤسسة جائزة المدينة المنورة بأساليب تدريبية تعتمد على التطبيق والمناقشة الجماعية, والعمل على تكثيف الجهود لتحقيق التميّز والجودة والكفاءة والفعالية في الخدمات الحكومية المقدّمة للمستفيدين من خلال فروع الجائزة.