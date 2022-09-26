المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سمبوسك بحشو الدجاج

نيفين عباسaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      26 سبتمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

السمبوسك من المقبلات الشهيرة التي يفضلها الجميع

المقادير اللازمة

عجينة سمبوسك
دقيق مخلوط بماء لغلق السمبوسك
صدور دجاج فيليه مقطعة شرائح رفيعة
بصلة مفرومة
بازلاء
طماطم مفرومة مكعبات
فلفل حار مقطع وفلفل ألوان
ملعقة صغيرة ثوم
ملح وفلفل وزعتر وبهارات دجاج
ملعقة صغيرة سكر
جبنة موزاريلا
زيت
زبدة

طريقة العمل

يحمر الدجاج فى قليل من الزبدة حتي يصبح ذهبي اللون
ثم يخرج
بنفس المقلاة يضاف زيت
يضاف له البصل والملح والسكر ويقلب حتي يذبل البصل ويصبح شفاف مائل للذهبي
يضاف له الفلفل والطماطم والبازلاء والثوم والزعتر وبهارات الدجاج ويترك حتي تنضج الخضروات
تضاف قطع الدجاج للخليط وتقلب
وتترك دقائق حتي تتجانس
تترك لتبرد
ثم يضاف لها الجبنة الموزاريلا وتقلب
تحشي عجينة السمبوسك بالخليط
ثم تغلق
وتقلي في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون
تصفي من الزيت وتقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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