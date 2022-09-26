طريقة عمل سمبوسك بحشو الدجاج

السمبوسك من المقبلات الشهيرة التي يفضلها الجميع

المقادير اللازمة

عجينة سمبوسك

دقيق مخلوط بماء لغلق السمبوسك

صدور دجاج فيليه مقطعة شرائح رفيعة

بصلة مفرومة

بازلاء

طماطم مفرومة مكعبات

فلفل حار مقطع وفلفل ألوان

ملعقة صغيرة ثوم

ملح وفلفل وزعتر وبهارات دجاج

ملعقة صغيرة سكر

جبنة موزاريلا

زيت

زبدة

طريقة العمل

يحمر الدجاج فى قليل من الزبدة حتي يصبح ذهبي اللون

ثم يخرج

بنفس المقلاة يضاف زيت

يضاف له البصل والملح والسكر ويقلب حتي يذبل البصل ويصبح شفاف مائل للذهبي

يضاف له الفلفل والطماطم والبازلاء والثوم والزعتر وبهارات الدجاج ويترك حتي تنضج الخضروات

تضاف قطع الدجاج للخليط وتقلب

وتترك دقائق حتي تتجانس

تترك لتبرد

ثم يضاف لها الجبنة الموزاريلا وتقلب

تحشي عجينة السمبوسك بالخليط

ثم تغلق

وتقلي في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون

تصفي من الزيت وتقدم ساخنة